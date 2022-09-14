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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

ЕС продлевает индивидуальные санкции против россиян на полгода

ЕС продлевает индивидуальные санкции против россиян на полгода
Фото: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза решил продлить индивидуальные санкции против лиц, которых Евросоюз считает "виновными в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года.

"Действующие меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов входящим в (санкционный) список физическим и юридическим лицам", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что санкции "будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам".

В Совете ЕС напоминают, что после 24 февраля 2022 года в качестве реакции на российскую спецоперацию на Украине "ЕС резко расширил санкции против России".

Евросоюз Украина Совет ЕС
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