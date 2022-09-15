В Кремле не видят необходимости в слепом зеркальном ответе на визовые ограничения

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Нет необходимости в слепом зеркальном ответе на визовые ограничения со стороны Европы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет в данном случае никакой необходимости слепо действовать зеркально. Действовать надо так, как лучше для наших собственных интересов, - сказал он. - Есть уже серьезные усложнения в процессе получения виз, связанные с выходом европейцев из соответствующего соглашения. На месте им спокойно не сидится. Они продолжают деструктивную антироссийскую линию".

С 12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Это означает, что сроки оформления виз увеличились, на визу нужно подавать больше документов и ее оформление подорожало. Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС проверить, не представляют ли россияне, уже имеющие шенгенскую визу, угрозу для безопасности.

С 19 сентября Польша, Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд граждан России, уже имеющих визы стран Евросоюза. Финляндия резко сократила выдачу виз россиянам, но полностью ее прекращать не планирует.