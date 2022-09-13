В Ростуризме выступили против зеркального ответа на визовые ограничения ЕС для россиян

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Визовая политика европейских стран в отношении россиян вызывает сожаления, но ее изменение будет не столь чувствительно, так как турпоток в Европу в последние годы резко упал из-за пандемии коронавируса, считает глава Ростуризма Зарина Догузова; она также заявила, что Ростуризм против зеркального ответа на визовые ограничения ЕС в отношении россиян.

"Вообще у нас все эти пандемийные годы туристические обмены с европейскими странами были на очень низком уровне", - сказала она журналистам во вторник в кулуарах выставки "Отдых".

Догузова отметила, что падение турпотока в пандемийные годы составило 95% и в этом году оно сохранится на этом же уровне. Поэтому эти изменения почувствует не такое большое количество людей.

"И кстати, вспомним, что большинство европейских стран только сняли пандемийные ограничения, то есть фактически все эти годы въехать с туристическими целями на территорию этих стран было нельзя. Поэтому говорить сейчас о каком-то большом падении не приходится. Оно сохранится на том же уровне, на каком было все эти годы. Если в 2019 году, до пандемии, у нас ежегодно отдыхало порядка 15 миллионов человек в европейских странах, в этом году турпоток составил максимум порядка миллиона. То есть падение практически в 15 раз", - отметила глава Ростуризма.

С 12 сентября по решению Совета Европы перестало действовать соглашение о упрощении визового режима между Россией и странами Евросоюза. Это означает, что процесс оформления шенгенских виз теперь будет занимать до 45 дней вместо прежних 15, консульский сбор вырастет с 35 до 80 евро, у заявителей могут потребовать дополнительные документы. Кроме того, россияне не смогут получать многократные шенгенские визы. Девять европейских стран прекратили выдавать туристические визы гражданам РФ. Это Дания, Нидерланды, Бельгия, Польша, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия, Литва.

"В целом скажу, что недружественные шаги европейских стран вызывают сожаление, тем более, что российские туристы оставляли миллиарды долларов в экономике этих стран. И очевидно, кто потеряет от этих недружественных шагов - это точно не Россия. Я вообще не согласна с подходом, что свобода передвижения является привилегией. Она является основополагающим правом каждого человека. Все это очень неприятно и вызывает сожаление", - отметила Догузова.

По ее словам, Ростуризм выступает за то, чтобы не отвечать зеркально на эти недружественные шаги.

"Туристы, которые хотят приехать в нашу страну, должны иметь такую возможность, несмотря на то, что правительства этих стран предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны. Это возможно в тех случаях, когда это в экономических и гуманитарных интересах нашей страны. Мы будем обсуждать с МИДом, чтобы ответ европейским странам был асимметричным. Наших туристов они не пускают, а их туристы пусть приезжают в нашу прекрасную страну и оставляют здесь свои деньги. Мы открыты к сотрудничеству и там, где это в экономических интересах нашей страны, мы не будем отвечать зеркально", - подчеркнула глава Ростуризма.