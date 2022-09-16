В России за сутки COVID-19 заболели более 59 тыс. человек

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 59 тыс. случаев, что почти на 3 тыс. случаев больше, чем днем ранее, скончались 110 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлено 59 035 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 178 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте, снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 56 126 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 909. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 9-10 марта, когда выявлялось около 60 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Количество госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 110 человек, накануне сообщалось о 99 умерших. При этом, число умерших от COVID-19 за сутки в РФ продолжает расти и приблизилось к значениям середины мая.

"Выздоровели за сутки 50 020 человек, или на 0,5% больше в сравнении с 15 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 324 039 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 385 837 умерших и 19 294 876 выздоровевших.

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситуация уходит из столичных регионов". Также она заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье пройден.