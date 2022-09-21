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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Шойгу заявил о 5,9 тыс. погибших российских военных в ходе операции на Украине

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В ходе специальной военной операции на Украине потери российской армии составляют 5 937 человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наши потери на сегодняшний день погибшими 5 937 человек", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Министр также заявил, что потери украинской стороны уже превышают более 100 тысяч человек.

"На начальном этапе Вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тысяч человек, за это время больше 100 тысяч их потерь, при этом погибших у них 61 207 человек и раненных 49 368 человек", - сказал Шойгу.

Хроника 24 февраля – 21 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
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