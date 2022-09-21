Замглавы запрещенного в РФ меджлиса крымских татар осужден на 17 лет

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в среду приговорил к длительным срокам в колонии строгого режима первого заместителя председателя меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в России экстремистской и запрещена) Наримана Джелялова и двоюродных братьев – Азиза и Асана Ахтемовых, обвиняемых по делу о диверсии на газопроводе, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

Так, Джелялов получил 17 лет заключения и 700 тыс. рублей штрафа, Асан Ахтемов – 15 лет лишения свободы и 500 тыс. рублей штрафа, Азиз Ахтемов – 13 лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Гособвинитель в ходе прений затребовал для всех фигурантов дела по 15 лет лишения свободы (первые три года в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима) и по 600 тыс. рублей штрафа.

Как сообщалось, подельники обвинялись по пункту "а, б" части 2 статьи 281, части 3 статьи 226.1, части 4 статьи 222.1 УК РФ (диверсия, контрабанда взрывного устройства и его оборот, совершенные в составе организованной группы).

Газопровод в селе Перевальное под Симферополем был поврежден в августе 2021 года. ФСБ заявила в сентябре, что произошедшее – диверсия, которая готовилась с участием украинской разведки. Были задержаны трое крымчан – Джелялов и Ахтемовы. По решению суда они содержатся в СИЗО в Симферополе.

Следствие квалифицировало отключение от газа воинской части Береговой охраны Черноморского флота РФ как подрыв обороноспособности России.

Джелялов не признал свою вину.

Ахтемовы после задержания дали признательные показания, но на суде, по данным адвокатов, заявили, что сделали это под давлением. Власти Крыма опровергли применение насилия к фигурантам.

Меджлис крымскотатарского народа запрещен в России по решению Верховного суда Крыма в 2016 году.

Джелялов – уже пятый представитель руководства меджлиса, осужденный в Крыму после его вхождения в состав РФ.

В частности, по различным делам заочно осуждены лидеры меджлиса: бывший председатель, возглавлявший структуру больше 20 лет, Мустафа Джемилев и нынешний глава Рефат Чубаров. Они постоянно живут в Киеве с 2014 года, им запрещен въезд в Россию. Очно осуждены на полуострове заместители председателя меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, позднее они самолетом через Турцию были направлены из России на Украину.