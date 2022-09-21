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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Ростуризм заявил, что дополнительных ограничений на выезд россиян за границу не вводилось

Ростуризм заявил, что дополнительных ограничений на выезд россиян за границу не вводилось
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительных ограничений на выезд за границу граждан РФ не вводилось, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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"Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось", - написала Догузова в своём телеграм-канале.

"Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена", - добавила она.

Ростуризм
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