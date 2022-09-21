Что произошло за день: среда, 21 сентября

Объявление частичной мобилизации резервистов в РФ, статус мобилизованных и вопрос о возможности поездок для подлежащих призыву

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал указ о частичной мобилизации, его исполнение началось с 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов, речь идет только о тех, "кто отслужил и имеет военно-учетную специальность". Тех, кто уже служит, не отправят в зону проведения специальной операции. Студенты мобилизации не подлежат. В указе не говорится о сроках проведения частичной мобилизации.

- Мобилизованные россияне будут иметь статус контрактников. Для них будет обеспечен соответствующий уровень довольствия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- В Думе заявили, что ограничений на поездки по стране из-за частичной мобилизации не будет. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о тех, кто может попасть под мобилизацию, заявил, что "не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию, - отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края". В Ростуризме заявили, что дополнительных ограничений на выезд россиян за границу не вводилось, и призвали дождаться соответствующих официальных разъяснений.

- ЦБ рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным. Зампред Госдумы Сергей Неверов заявил, что рекомендации ЦБ по введению "кредитных каникул" для мобилизованных будут поддержаны законодательными решениями, если банки не будут их исполнять.

- Байден призвал к увеличению числа членов СБ ООН. Президент США в ходе выступления на Генассамблее ООН отметил, что, в частности, считает нужным выделить места в СБ ООН для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. По его мнению, члены СБ ООН "должны воздерживаться от использования права вето, за исключением редких, чрезвычайных ситуаций".

- Лавров заявил о балансировании США на грани превращения в сторону конфликта на Украине. В интервью журналу Newsweek глава МИД РФ отметил, что Москва фиксирует присутствие американских наемников и советников "на поле боя".

- Первый экипаж новой программы о перекрестных полетах РФ и США стартовал к МКС с Байконура. На МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Корабль "Союз МС-22" причалил к модулю "Рассвет" в 20:11 по московскому времени.