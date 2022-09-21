Слуцкий счел невозможными дальнейшие переговоры с Киевом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что точка невозврата в теме переговоров по Украине пройдена.

"Киев нарушил все возможные договоренности, которые были на тот момент, но это уже свершилось, и точка невозврата в переговорном процессе давно пройдена", - ответил он на соответствующий вопрос "Интерфакса".

По его словам, "о переговорах речи не может быть уже давно" после заявлений Запада и Киева о неготовности к переговорам.

В обращении к россиянам 21 сентября президент Владимир Путин сообщил, что на переговорах, которые проходили после 24 февраля, представители Киева сначала реагировали на предложения Москвы "весьма позитивно". "Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все договоренности", - добавил он.