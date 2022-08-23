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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

В Курской области высокий уровень террористической опасности продлен до 7 сентября

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности еще на 15 дней, до 7 сентября.

Он также призвал жителей региона к бдительности.

"В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - отметил Старовойт.

"Желтый" уровень террористической опасности на территории Курской области, граничащей с Украиной, действует с 11 апреля.

Курская область Роман Старовойт
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