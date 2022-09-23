Мобилизация в финсекторе не коснется достаточно широкого круга сотрудников

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Частичная мобилизация, которая сейчас проводится в России согласно президентскому указу от 21 сентября, не затронет достаточно широкий круг сотрудников финансового сектора, следует из комментария Банка России.

"Работу всех платежей и расчетов, оборот наличных денег обеспечивают организации инфраструктуры финансового рынка, банки, другие финансовые организации и Банк России. Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, чьи слова передала пресс-служба регулятора.

К таким сотрудникам финансовой сферы относятся "специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями", сообщил ЦБ.

Ранее в пятницу Минобороны РФ объявило, что частичная мобилизация не затронет отдельные категории граждан, работающих в организациях, которые обеспечивают "стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение".