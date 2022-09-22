Россияне, находящиеся за рубежом с краткой поездкой, могут попасть под призыв

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Частичная мобилизация не коснется постоянно проживающих за границей граждан РФ, но тех россиян, которые находятся за рубежом в краткосрочной поездке, могут призвать, заявил российский Генштаб.

"Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете, и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации", - сказал в четверг представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

"Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации", - сообщил он.