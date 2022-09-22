В Генштабе РФ заявили, что новобранцев срочной службы не отправят на Украину

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Новобранцев, которых призовут этой осенью на срочную службу, не будут отправлять в зону специальной военной операции на Украине, заявили в Генштабе РФ.

"Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал в четверг представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", - отметил он.

В российском Генштабе заявили, что частичная мобилизация и осенний призыв в армию не касаются студентов очных отделений вузов.

"Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации", - добавил Цимлянский.

"Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тыс. человек", - сказал он.

"Это меньше, чем прошлой осенью, вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции, это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства", - сказал он.

"Количество граждан, призываемых на военную службу, до начала каждой призывной кампании устанавливается указом президента Российской Федерации", - сообщил он.