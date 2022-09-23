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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Кремль будет считать атаками на Россию попытки Киева вернуть Донбасс после его вступления в РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Попытки Украины вернуть территории Донбасса после вступления в состав России будут расцениваться как атаки на страну в соответствии с Конституцией России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно. Сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет", - ответил он на соответствующий вопрос.

По его словам, соответствующие положения Конституции России будут действовать с момента вступления республик в состав России.

Если на референдумах будет принято решение о присоединении территорий Донбасса к России, процесс присоединения пройдет достаточно быстро и в полном соответствии с российским законодательством, добавил он.

"Потребуется, безусловно, определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов - целый ряд процедур. Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какими будут дальнейшие шаги в случае победы на референдумах сторонников объединения с Россией.

У него уточнили, сколько времени может занять процесс признания.

"Я сейчас точно не могу сказать. Я фактически убежден, что это будет достаточно быстро", - сказал Песков.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях Украины проходит голосование на референдуме о самоопределении и вхождении в состав России. Песков отметил, что в Кремле исходят из того, что безопасность проведения голосования обеспечена.

Ранее сообщалось, что выехавшие с названных территорий граждане смогут проголосовать и на территории России, российский Центризбирком обещал это обеспечить.

Президент Владимир Путин обещал помочь обеспечить безопасность на этом референдуме и признать результат голосования.

Хроника 24 февраля – 23 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Донбасс Дмитрий Песков ДНР ЛНР
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