Аксенов заявил, что мобилизационные мероприятия в Крыму завершат в воскресенье

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о скором завершении мобилизационных мероприятий в регионе.

"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к ВС РФ. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения", - написал Аксенов в соцсети.