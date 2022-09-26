Попова сообщила, что РФ преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В России наблюдется уверенная тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом COVID-19, преодолен второй с начала осени небольшой подъем, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов. И сегодня уверенно наблюдаем за тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации", - сказала Попова в понедельник на международном симпозиуме Yersinia 14.

Она отметила, что по итогам прошедшей недели наблюдается "первое за несколько недель снижение". "Снижение составило 7,2%, снижение (наблюдается) во всех возрастных группах за исключением лиц старше 65 лет. Это группа риска, и здесь мы продолжаем противоэпидемические мероприятия, как и в целом на территории всей страны", - сказала глава Роспотребнадзора.

Прошедшая неделя показала рост заболеваемости "только в 34 регионах РФ, без значимой динамики - в пяти регионах и снижение - в 46 субъектах РФ". По словам Поповой, "это значимый показатель".