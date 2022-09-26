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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Более 615 млн человек в мире заразились COVID-19, умерли свыше 6,5 млн инфицированных

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 615 090 698, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 536 963 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 070 980 и 1 056 416.

Индия - 44 572 243 и 528 530.

Франция - 35 304 648 и 155 927.

Бразилия - 34 624 427 и 685 750.

Германия - 32 952 050 и 149 458.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 839.1. В США на 1 млн жителей скончались 3 229 человек, Индии - 375, Бразилии - 3 176, Франции - 2 361, Германии - 1 771.

Хроника 09 января 2020 года – 26 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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