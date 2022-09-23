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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Глава ВОЗ отметил, что смертность от COVID-19 составляет 10% от пиковых значений

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Количество летальных исходов от заражения COVID-19 продолжает снижаться и составляет всего 10% от пика смертности в январе 2021 года, заявил "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, которые приводят западные СМИ, от COVID-19 вакцинировались две трети человечества, в том числе три четверти пожилых и сотрудников сферы здравоохранения.

Вместе с тем, как отметил Гебрейесус, "до конца (пандемии - ИФ) еще далеко, и путь - все еще темен, со множеством препятствий, который могут поставить нас в тупик, если мы не проявим осторожность".

Ранее на этой неделе президент Джо Байден выразил мнение, что пандемия COVID-19 закончилась, но признал, что у США все еще есть проблема с вирусом.

Согласно обнародованному накануне еженедельному эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, уровни заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире за неделю снизились. Всего за неделю по всему миру было выявлено более 3,2 млн новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии в мире было выявлено более 613 млн случаев заражения коронавирусом. Более 6,5 млн человек умерли от последствий заболевания.

В мае ВОЗ обнародовал исследование, согласно которому от COVID-19 в мире в 2020-2021 годах могли скончаться до 17 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 23 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейесус ВОЗ
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