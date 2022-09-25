Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:56

В России за сутки COVID-19 заболели 46,7 тыс. человек

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 46 758 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в России количество госпитализаций за сутки составило 1 936 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 45,1%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 72 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 51 269 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 4 511. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 12-13 марта, когда выявлялось менее 50 тыс. заболевших.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 95 человек, накануне сообщалось о 111 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 45 908 человек, или на 21,4% меньше в сравнении с 24 сентября.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 792 921 случай заражения коронавирусной инфекцией, 386 757 умерших и 19 756 507 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 25 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ

Володин пообещал реакцию Думы на все обращения в связи с нарушениями в ходе мобилизации

Володин пообещал реакцию Думы на все обращения в связи с нарушениями в ходе мобилизации

Минобрнауки запустило горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения

Что произошло за день: суббота, 24 сентября

Минцифры не поддержало идею предоставлять отсрочку от мобилизации только части айтишников

Более 2,3 тыс. машин скопилось на границе Северной Осетии с Грузией

Путин подписал поправки в УК РФ о мародерстве, дезертирстве и сдаче в плен

Путин подписал поправки в УК РФ о мародерстве, дезертирстве и сдаче в плен

Глава СПЧ попросил Шойгу минимизировать формальный подход к частичной мобилизации

Глава СПЧ попросил Шойгу минимизировать формальный подход к частичной мобилизации

Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра обороны России

Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра обороны России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });