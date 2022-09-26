В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 40,2 тыс. человек

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 40,2 тыс. случаев, скончались 85 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлено 40 188 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 526 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 46 758 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 6 570. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 12-14 марта, когда выявлялось менее 50 тыс. заболевших.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 85 человек, накануне сообщалось о 95 умерших.

"Выздоровели за сутки 44 257 человек, или на 3,6% меньше в сравнении с 25 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 837 178 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 386 842 умерших и 19 800 764 выздоровевших.