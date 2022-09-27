Vestas ликвидирует российскую "дочку", ареста имущества которой добивался "Фортум"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas ликвидирует свою российскую структуру "Вестас Рус", следует из данных ЕГРЮЛ. "Находится в статусе ликвидации", - говорится в актуальной выписке сервиса в сведениях о состоянии юрлица.

Такое изменение было зарегистрировано 26 сентября. Срок ликвидации, упомянутый в документе, - 15 сентября 2023 года.

Ранее структуры "Фортума" через региональные суды добились предварительных обеспечительных мер о передаче им на хранение имущества "Вестас Рус" и запретов распоряжаться им и вывозить. Впрочем, в конце июля те же региональные суды отменили эти меры: в ряде случаев "Вестас Рус" урегулировала претензии компании, а в остальных структуры "Фортума" сами заявили об отмене мер.

"Учитывая, что стороны достигли соглашения по существу обозначенных заявителем притязаний, вопрос о передаче спора на рассмотрение третейским судом отпал, заявление подлежит удовлетворению", - говорится, например, в определении суда Волгоградской области, к которому "Восьмой ветропарк ФРВ" обратился с заявлением об отмене мер.

Датская Vestas - технологический партнер Фонда развития ветроэнергетики (ФРВ, контролируется "Фортумом") в России. В апреле компания сообщила об уходе из России. Изначально речь шла о приостановке проектов, но потом стало известно, что это решение затронет и судьбу производств компании в стране.

У датской Vestas в России два производства. Предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) в Ульяновске начало свою работу в декабре 2018 года. Эта структура, согласно актуальной выписке из ЕГРЮЛ, не находится в статусе ликвидации, а ее владельцем является напрямую датская Vestas Manufacturing A/S. Изначально Vestas владела предприятием совместно с "Роснано", но в прошлом году выкупила долю партнера. Кроме того, в Дзержинске компания также вместе с "Роснано" запускала производство гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr.

Как говорил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, Vestas намеревалась разорвать специнвестконтракт с Россией.