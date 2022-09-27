Судья Конституционного суда Константин Арановский ушел в отставку

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского, сообщила пресс-служба суда.

Это решение принято по личному заявлению судьи об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности. КС это заявление удовлетворил. С 27 сентября Арановский является судьей КС в отставке.

Арановский родился в 1964 году в Корсакове Сахалинской области. Он окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета, аспирантуру Ленинградского государственного университета.

В марте 2010 года он был назначен судьей Конституционного суда по представлению президента Дмитрия Медведева. За время работы в КС он не раз публиковал резонансные "особые мнения" к решениям суда.