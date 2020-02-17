Конституционный суд дистанцировался от мнения судьи Арановского о правопреемниках СССР

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Особое мнение судьи Конституционного суда РФ по рассматриваемым вопросам отличается от того, которого придерживается большинство судей, и не имеет значения для правоприменения, разъяснили в пресс-службе КС РФ в связи с публикацией мнения судьи Константина Арановского относительно России как правопреемника СССР.

"Мнение судьи не является составной частью решения Конституционного Суда. Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного Суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда", - сказали в пресс-службе КС.

В КС подчеркнули, что "для правоприменительной практики значение имеет только само решение Конституционного суда РФ".

Ранее Константин Арановский в особом мнении по делу о жилье для реабилитированных жертв политических репрессий высказался против того, чтобы считать РФ правопреемником "репрессивно-террористических деяний" СССР.

Он обратил внимание на прописанное в постановлении замечание о "Российской Федерации как правопреемнике СССР - государства, с деятельностью которого связано причинение вреда...".

Арановский отметил, что правопреемства РФ с "коммуно-советской властью" ставило бы под сомнение право России определять условия возмещения вреда жертвам репрессий, в том числе состав пострадавших.