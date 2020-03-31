Никто из судей КС не высказал особое мнение по заключению о поправках к Конституции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Судьи Конституционного суда РФ не высказали особого мнения по заключению о поправках.

Как следует из регламента КС РФ, текст особого мнения должен быть представлен не позднее 14 дней со дня провозглашения или принятия (при разрешении дела без проведении слушания) итогового решения суда. Текст особого мнения размещается в электронных базах данных (справочных правовых системах) и в базе данных информационной системы КС.

К настоящему времени срок представления особого мнения истек, ни одного особого мнения по заключению не опубликовано.

Как сообщалось, Конституционный суд Российской Федерации 16 марта признал соответствующими Основному закону страны законопроект о поправке к Конституции и в части их содержания, и в части процедуры принятия. Заключение было опубликовано на сайте КС РФ в тот же день.

Как следует из заключения по поправкам в Конституцию РФ, вопрос рассматривался председателем суда Валерием Зорькиным и 13 судьями. В заседании не принимал участие только судья Константин Арановский. Судья-докладчик для дачи заключения не назначался.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, Арановский находился на больничном.

Изначально планировалось, что голосование по пакету поправок в Конституцию пройдет 22 апреля. Ранее Путин подписал указ о проведении голосования в этот день, который собирались объявить выходным. Предполагалось, что поправки вступят в силу немедленно, если избиратели их одобрят. Затем из законопроекта о поправках дата была изъята. Как объяснили законодатели, перед вступлением поправок в силу их должен был оценить Конституционный суд. Дату голосования убрали, чтобы не предвосхищать решение КС.

Позднее в связи с распространением коронавируса COVID-19 председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что всенародное голосование могут перенести. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем объяснил, что безопасность голосования будут оценивать специалисты, но окончательное решение примет Путин.

В итоге Путин в специальном телеобращении к россиянам 25 марта объявил о решении перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на другой срок.