Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине, сообщает агентство Anadolu.

"Турецкий и российский президенты говорили по телефону о недавних событиях на Украине", - говорится в сообщении.

В ходе беседы Эрдоган выразил удовлетворение недавним обменом удерживаемыми лицами между Украиной и российской стороной, также президент Турции заверил, что продолжает добиваться возобновления экспорта российских удобрений и зерна.

Президенты провели содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины, проинформировала пресс-служба Кремля.

В частности, Путин сообщил Эрдогану о результатах референдумов, состоявшихся 23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

"Подчеркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года", - говорится в пресс-релизе.

Российский лидер также выразил Эрдогану "признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений", но обратил внимание "на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки".

Путин также дал принципиальную оценку "беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и сообщил, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее 29 сентября говорил на брифинге, что такая беседа планируется, но не назвал дату и время ее проведения.

Ранее в сентябре Эрдоган и Путин проводили встречу "на полях" саммита ШОС в Самарканде.

22 сентября Минобороны России официально сообщило о возвращении в страну 55 пленных военнослужащих армии России, Донецкой и Луганской народных республик. Затем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев передал российской стороне 56 человек, в том числе политика Виктора Медведчука, а Россия выдала 215 человек, в том числе из нацбатальонов.