Кремль назвал отказ Турции от санкций импульсом к развитию взаимной торговли

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Отказ Турции присоединиться к незаконным антироссийским санкциям позволяет Москве и Анкаре расширять сотрудничество, заявил помощник президента Росии Юррий Ушаков.

Он рассказал о предстоящем участии Владимира Путина в саммите "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" в Астане, на полях которого российский лидер проведет еще и двусторонние встречи.

13 октября в Астане Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ушаков в связи с этим напомнил, что лидеры поддерживают постоянные телефонные контакты, с начала года их было уже тринадцать.

"Непрерывные контакты между лидерами и между соответствующими представителями активно проводятся. Конечно, это происходит, в том числе благодаря тому, что Турция принципиально не присоединяется к противозаконным антироссийским санкциям Запада. И то, что Турция занимает такую позицию, это дает дополнительный импульс расширению торгово-экономического партнерства", - сказал Ушаков.

Он заметил, что по итогам визита Эрдогана в Сочи 5 августа были достигнуты конкретные договоренности по основным направлениям всех форм торгово-экономического сотрудничества.

По его словам, в Астане, как ожидается, президенты обсудят события на Украине в контексте достигнутых договоренностей по "зерновой сделке", а также ситуацию в Сирии и Закавказье.

"Сейчас многие говорят, что турки готовы выступить и с другими инициативами в контексте урегулирования украинского конфликта, в печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные соображения. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе этого астанинского контакта, так что нас ожидает очень интересное, я надеюсь, полезное обсуждение", - сказал помощник Путина.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, он ответил, что в СМИ обсуждают несколько инициатив.

"Во-первых, турки предлагают свое посредничество, естественно, исходят из того, что если будут какие-то переговоры или контакты, то они состоятся на их территории - в Стамбуле или Анкаре, я так полагаю. Можно ожидать, что Эрдоган в какой-то степени уже официально изложит те соображения, которые сейчас множатся в средствах массовой информации, - сказал Ушаков. - Там упоминаются различные форматы, в том числе, скажем, "Россия и США, ведущие страны Западной Европы" и т.д. Но это все пока пресса, пока что не более, чем пресса. Но все идет к тому, что турки, конечно, здесь свои возможности не упустят и будут что-то предлагать".

Ушаков напомнил, что Турция довольно успешно выполняет посредническую роль в ряде вопросов в контексте Украины, в частности, в рамках "зерновой сделки".