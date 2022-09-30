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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

В Новосибирской области пресекли попытку поджога зданий военных комиссариатов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - УФСБ России по Новосибирской области пресекло попытку совершения на территории региона поджогов зданий военных комиссариатов.

"Сотрудниками УФСБ установлен безработный житель города Новосибирска 1999 г.р., осуществлявший по заданию иностранных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области", - сообщает УФСБ России по региону.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на организацию совершения террористического акта).

Фигурант задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Новосибирская область ФСБ
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