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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Военкомат пытались поджечь в Новосибирске

Военкомат пытались поджечь в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестный пытался поджечь военный комиссариат по Ленинскому и Кировскому районам Новосибирска утром в четверг, сообщает телеграм-канал правительства региона со ссылкой на военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева.

"29 сентября в 6:25 (2:25 по московскому времени - ИФ) была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска. В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано", - приводятся в сообщении слова военкома.

Отмечается, что имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.

Новосибирск
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