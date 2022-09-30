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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Пентагон счел преждевременным делать выводы о виновных в ЧП с "Северными потоками"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что еще слишком рано строить гипотезы по поводу того, кто мог стоять за повреждениями газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

"Что касается нападения или повреждения трубопровода, то, я думаю, на данный момент есть много предположений. Но, откровенно говоря, пока не будет проведено полное расследование, никто не сможет с уверенностью определить, что произошло", - заявил Остин журналистам на пресс-конференции в Гавайях.

Он добавил: "Пока мы не получим дополнительную информацию и не сможем все детально проанализировать, мы не будем гадать о том, кто может нести ответственность".

Министр сообщил, что обсудил инцидент со своим датским коллегой, который сказал, что только через несколько дней сможет собрать команду, чтобы осмотреть места происшествий и попытаться определить, что случилось.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма. В четверг шведские СМИ сообщили о выявлении береговой охраной Швеции еще одного места утечки газа из поврежденных газопроводов.

Пентагон США Северный поток Ллойд Остин
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