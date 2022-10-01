Шойгу пообещал, что женщин по мобилизации призывать не будут

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил в субботу министр обороны Сергей Шойгу.

"Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин", - сказал он журналистам в центре "Патриот" в Подмосковье, отвечая на соответствующий вопрос.

Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.

Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.

С 21 сентября в России проводится частичная мобилизация для расширения участников СВО. Шойгу сообщал, что в ее рамках призовут 300 тысяч резервистов.

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