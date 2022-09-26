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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

В Кремле ждут скорого устранения нарушений при частичной мобилизации

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что нарушения при реализации указа президента о частичной мобилизации будут устраняться повышенными темпами, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, есть случаи, когда указ нарушается. В некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят и наши отечественные журналисты, и представители общественных организаций. И это очень важно", - сказал он.

"Информация доводится и до руководства регионов, и до Министерства обороны, и случаи несоответствия нужным критериям - они устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены", - отметил Песков.

При этом он напомнил, что, в соответствии с президентским указом "именно Министерство обороны обеспечивает эту работу (по частичной мобилизации - ИФ), и после определения Министерством обороны высшие должностные лица субъектов федерации отвечают за набор (мобилизованных - ИФ)".

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября в обращении к губернаторам заявила, что недопустима мобилизация граждан, не подпадающих под заявленные критерии отбора.

На этом же брифинге Песков сказал, что решений о введении военного положения или о закрытии границ еще не принималось. Получают ли повестки о мобилизации сотрудники администрации президента, он не знает.

Хроника 24 февраля – 26 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Кремль
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