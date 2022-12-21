Нагрузка на поликлиники Москвы превысила ковидный пик начала года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве эпидемиологическая ситуация остается напряженной на фоне заболеваемости гриппом и ОРВИ, нагрузка на поликлиники превысила показатели начала года, когда люди заражались "омикроном", заявил в Мосгордуме мэр города Сергей Собянин. Он представил депутатам отчет о работе мэрии за 2022 год.

"Говорить о том, что ситуация благостная с эпидемиологической точки зрения, - я бы не стал. В начале года у нас в связи с "омикроном" пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40-45 тысяч человек в сутки. Нынешней осенью, с учетом ковида, с учетом ОРВИ, гриппа, количество посещений в сутки доходило до 60 тысяч", - сказал он.

"Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения", - отметил он, добавив, что в этом сезоне зафиксирован рекордный уровень госпитализаций среди детей.

По словам мэра, сейчас на массовых мероприятиях, организованных государством, обеспечен достаточный контроль с точки зрения санитарных требований, также предусмотрена ответственность за их проведение. Этого невозможно добиться на мероприятиях, которые организуются не государством, где невозможно контролировать численность участников и форму их проведения, добавил Собянин.

"Я думаю, что наступят времена, москвичи будут свободно участвовать во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы", - надеется он.