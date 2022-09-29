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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны
Фото: James Sheppard/Future via Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мошенники начали от имени Министерства обороны рассылать письма в вузы с требованием предоставить списки всех студентов мужского пола, в письмах могут быть вирусы или фишинговые ссылки, предупредило Министерство высшего образования и науки.

"Ни в коем случае нельзя открывать эти письма и переходить по ссылкам, - говорится в сообщении. - Даже открытие данного письма может позволить загрузить вам вредоносное ПО на персональный компьютер и/или мобильное устройство".

Минобрнауки советует маркировать такие письма как спам и добавлять адрес отправителя в черный список.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. 24 сентября президент Владимир Путин своим указом дал отсрочку от мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения в государственных вузах. Для студентов в академическом отпуске отсрочка не отменяется.

Хроника 24 февраля – 29 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобрнауки Минобороны
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