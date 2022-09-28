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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Находящиеся в академическом отпуске студенты дневных отделений получат отсрочку от мобилизации

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Студентам очных отделений вузов, находящихся в академическом отпуске, предоставляется отсрочка от частичной мобилизации, сообщается на портале "Объясняем.рф".

"На время академического отпуска вне зависимости от их количества учёба не прерывается, а студент из вуза не отчисляется. Поэтому у него сохраняется отсрочка от призыва", - говорится в сообщении в ответ на вопрос о том, может ли студент дневного отделения вуза, находящийся во втором академическом отпуске, претендовать на отсрочку от мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование впервые.

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