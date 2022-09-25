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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Прошедшие военную кафедру получат отсрочку от мобилизации при поступлении в магистратуру

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Студенты вузов, прошедшие военную кафедру при обучении на бакалавриате, при поступлении в магистратуру сохраняют отсрочку от частичной мобилизации. При поступлении на специалитет права отсрочки они лишаются, сообщается в официальном телеграм-канале "Объясняем.рф".

"Если выпускник ВУЦ (военно-учебный центр, ранее - военная кафедра - ИФ) после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идёт обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что призыв студентов, получающих первое высшее образование на очном или очно-заочном отделении, по мобилизации производиться не будет. Студенты других форм обучения могут быть призваны по решению призывной комиссии по мобилизации.

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