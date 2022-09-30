МВД Грузии отметило сокращение притока россиян через границу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Поток людей через пограничный пропускной пункт "Дарьял" на грузино-российской границе за последние сутки значительно сократился, а также отмечается сокращение числа пересечений границы на всех пограничных пропускных пунктах, сообщило МВД Грузии.

По данным ведомства, с 10:00 (9:00 по Москве) 29 сентября до 10:00 30 сентября на всех пограничных пропускных пунктах границу Грузии пересекли 6109 граждан России, а из Грузии выехали 5186 россиян.

28-29 сентября в период с 10:00 до 10:00 по тбилисскому времени в Грузию въехало 9642 гражданина и выехали из Грузии 5448 россиян.

Пропуск на КПП "Дарьял" грузовых и легковых автомобилей вернулся к обычному режиму, в результате было полностью восстановлено транзитное движение.

Из-за скопления машин у выезда в Грузию 28 сентября власти Северной Осетии запретили въезд в республику легковых машин с номерами других регионов. К утру 30 сентября в очереди на выезд через КПП "Верхний Ларс" было около 2500 легковых машин вместо прежних 3500. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в пятницу, что ситуация на границе стабилизировалась, выезжающий транспорт освободил встречную полосу.