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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

В России будут давать гранты на проекты в сфере культурной интеграции с Донбассом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В новом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив к списку традиционных добавлено новое направление - "Мы вместе", которое посвящено культурной интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, сообщила пресс-служба фонда.

"Теперь подать заявки на участие в основном грантовом конкурсе можно не в восьми, как прежде, направлениях, а в девяти. Добавленное направление посвящено культурной интеграции с Донбассом и освобожденными территориями. О нововведении можно узнать из положения, опубликованного на сайте Фонда - фондкультурныхинициатив.рф. Старт заявочной кампании запланирован на 20 октября", - говорится в сообщении.

Так, к привычным направлениям конкурса "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Многонациональный народ", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи" добавлено еще одно - "Мы вместе", в котором могут быть представлены проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство.

Также это направление предусматривает предоставление на конкурс инициатив, которые способствуют развитию межкультурных связей, усилению чувства общности и единства, также проектов о подвиге и героизме, самопожертвовании и отваге.

Участниками грантового конкурса могут стать некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий); коммерческие организации; муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели.

Прием заявок продлится с 20 октября по 17 ноября 2022 года. Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершаться не позднее 30 сентября 2024 года.

Донбасс
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