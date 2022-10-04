Совфед ратифицировал договоры о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Выступление артистов перед началом пленарного заседания Совета Федерации РФ Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы ратифицировали договоры с Донецкой, Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав РФ.

За это решение Совет Федерации проголосовал на своем пленарном заседании во вторник.

Границы

Пределы территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ, говорится в договорах.

Согласно этим документам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранного государства, являются государственными границами РФ.

Гражданство

Договоры предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории субъектов, признаются гражданами РФ, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

В договорах указывается, что государственным языком ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является русский язык.

При этом Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории новых субъектов, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Также договоры предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции субъекта в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территориях субъектов.

Выборы

Выборы в законодательные органы новых субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года.

Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию новых субъектов назначает временно исполняющих обязанности высшего должностного лица. В Херсонской и Запорожской областях они будут именоваться губернаторами, а в Донецкой и Луганской народных республиках - главами республик.

Правительства областей формируются врио руководителей новых субъектов.

Законы

Договоры предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории новых субъектов со дня их принятия в РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Указывается также, что нормативные правовые акты, применяемые в субъектах на день принятия в РФ, действуют до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта РФ или нормативного правового акта субъекта, но при этом они не должны противоречить Конституции РФ.