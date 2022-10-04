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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Совфед ратифицировал договоры о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Совфед ратифицировал договоры о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Выступление артистов перед началом пленарного заседания Совета Федерации РФ
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы ратифицировали договоры с Донецкой, Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав РФ.

За это решение Совет Федерации проголосовал на своем пленарном заседании во вторник.

Границы

Пределы территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ, говорится в договорах.

Согласно этим документам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранного государства, являются государственными границами РФ.

Гражданство

Договоры предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории субъектов, признаются гражданами РФ, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

В договорах указывается, что государственным языком ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является русский язык.

При этом Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории новых субъектов, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Также договоры предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции субъекта в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территориях субъектов.

Выборы

Выборы в законодательные органы новых субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года.

Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию новых субъектов назначает временно исполняющих обязанности высшего должностного лица. В Херсонской и Запорожской областях они будут именоваться губернаторами, а в Донецкой и Луганской народных республиках - главами республик.

Правительства областей формируются врио руководителей новых субъектов.

Законы

Договоры предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории новых субъектов со дня их принятия в РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Указывается также, что нормативные правовые акты, применяемые в субъектах на день принятия в РФ, действуют до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта РФ или нормативного правового акта субъекта, но при этом они не должны противоречить Конституции РФ.

Совфед ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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