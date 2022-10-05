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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Песков не комментирует возможность присуждения Нобелевской премии мира Зеленскому

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Нобелевскую премию мира могут присудить "противникам Путина", в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Давайте комментировать, когда что-то куда-то уйдет, а не когда пишут, что это гипотетическая возможность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к такой возможности.

В 2021 году Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса.

Нобелевская премия - 2022

С 3 по 10 октября проходит Нобелевская неделя.

3 октября Нобелевской премии в номинации "физиология и медицина" удостоился шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

4 октября объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Им присудили премию за исследования в квантовой механике, в частности, за эксперименты с фотонами и открытия в квантовой информатике.

5 октября лауреатами Нобелевской премии по химии стали Каролин Бертоцци (США), Мортен Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесс (США) с формулировкой "за разработку клик-химии и биоортогональной химии"

В четверг, 6 октября, станет известен новый лауреат Нобелевской премии по литературе. 7 октября назовут лауреата премии мира, а 10 октября - обладателя "Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля".

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Нобелевская премия
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