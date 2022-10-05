Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Стокгольме Шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2022 года. Премия будет вручена Каролин Бертоцци (США), Мортен Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесс (США) с формулировкой "за разработку клик-химии и биоортогональной химии".

Подробнее о работах лауреатов можно прочитать в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Клик-химия более всего имеет отношение к органической химии – научной дисциплине о собирании органических молекул. Клик-химия – семейство химических реакций, позволяющие при любых условиях эффективно получать заданные молекулы. Биортогональная химия – реакции, которые могут протекать внутри живых систем, не мешая биологическим процессам.

Для Барри Шарплесса это уже вторая Нобелевская премии по химии, в 2001 году он стал лауреатом за стереоселективные реакции окисления. Таким образом, он стал пятым человеком, получившим премию во второй раз. Шарплесс родился 28 апреля 1941 года в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). В 1968 году он получил степень доктора наук в Стэнфордском университете, является членом Национальной Академии наук США с 1985 года. Примерно в 2000 году он разработал концепцию клик-химии, где реакции протекают быстро и исключаются нежелательные побочные продукты.

Мортен Мельдаль родился 16 января 1954 года в Дании. В настоящее время является профессором химии университета в Копенгагене. В 1983-1988 годах был независимым научным сотрудником в области органической химии в университете Копенгагена. С 1985 по 1986 год работал в Кембриджском университете, в частности, в лаборатории молекулярной биологии.

Мельдаль и Шарплесс независимо друг от друга разработали азид-алкиновое циклоприсоединение. Это эффективная химическая реакция, которая в настоящее время широко используется, в частности при создании фармацевтических препаратов и для генетического картирования (метод построения генетических карт, в узком смысле – определение положения гена или мутации в хромосоме). Реакция азид-алкинового циклоприсоединения проходит между молекулами двух веществ, содержащих две разные функциональные группы – азидную (три связанные атома азота) и алкиновую (вещества с тройной связью углерод-углерод). Катализатором реакции является медь.

Каролин Бертоцци родилась 10 октября 1966 года в Бостоне (США, штат Массачусетс). В настоящее время является профессором Стэнфордского университета. Кроме того, с 2005 года она является членом Национальной Академии наук, а с 2011 года - Медицинской академии. Также с 2018 года Бертоцци состоит в Лондонском королевском обществе. Бертоцци работает в направлении биоортогональной химии. В комитете отметили, что она перевела клик-химию на новый уровень и начала использовать ее при работе с живыми организмами.

Ее работы также помогли понять, что гликаны – сахарные структуры – не менее важны, чем РНК и ДНК. Структурно гликаны представляют собой относительно небольшие полимеры из моносахаридов. Для картирования гликанов Бертоцци проводила биоортогональные реакции внутри живых организмов, и они не нарушали нормальный химический состав клетки

Нобелевскую премию по химии 2021 года получили Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (США) за развитие асимметрического органокатализа. В 2020 году наградой были отмечены Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна за развитие метода редактирования генома – так называемые молекулярные ножницы CRISPR/Cas.

Вчера, 4 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Им присудили премию за исследования в квантовой механике, в частности, за эксперименты с фотонами и открытия в квантовой информатике.

3 октября Нобелевской премии в номинации "физиология и медицина" удостоился шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

В четверг, 6 октября, станет известен новый лауреат Нобелевской премии по литературе.