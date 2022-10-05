Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии
Фото: Ragnar Singsaas/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Стокгольме Шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2022 года. Премия будет вручена Каролин Бертоцци (США), Мортен Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесс (США) с формулировкой "за разработку клик-химии и биоортогональной химии".

Подробнее о работах лауреатов можно прочитать в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Клик-химия более всего имеет отношение к органической химии – научной дисциплине о собирании органических молекул. Клик-химия – семейство химических реакций, позволяющие при любых условиях эффективно получать заданные молекулы. Биортогональная химия – реакции, которые могут протекать внутри живых систем, не мешая биологическим процессам.

Для Барри Шарплесса это уже вторая Нобелевская премии по химии, в 2001 году он стал лауреатом за стереоселективные реакции окисления. Таким образом, он стал пятым человеком, получившим премию во второй раз. Шарплесс родился 28 апреля 1941 года в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). В 1968 году он получил степень доктора наук в Стэнфордском университете, является членом Национальной Академии наук США с 1985 года. Примерно в 2000 году он разработал концепцию клик-химии, где реакции протекают быстро и исключаются нежелательные побочные продукты.

Мортен Мельдаль родился 16 января 1954 года в Дании. В настоящее время является профессором химии университета в Копенгагене. В 1983-1988 годах был независимым научным сотрудником в области органической химии в университете Копенгагена. С 1985 по 1986 год работал в Кембриджском университете, в частности, в лаборатории молекулярной биологии.

Мельдаль и Шарплесс независимо друг от друга разработали азид-алкиновое циклоприсоединение. Это эффективная химическая реакция, которая в настоящее время широко используется, в частности при создании фармацевтических препаратов и для генетического картирования (метод построения генетических карт, в узком смысле – определение положения гена или мутации в хромосоме). Реакция азид-алкинового циклоприсоединения проходит между молекулами двух веществ, содержащих две разные функциональные группы – азидную (три связанные атома азота) и алкиновую (вещества с тройной связью углерод-углерод). Катализатором реакции является медь.

Каролин Бертоцци родилась 10 октября 1966 года в Бостоне (США, штат Массачусетс). В настоящее время является профессором Стэнфордского университета. Кроме того, с 2005 года она является членом Национальной Академии наук, а с 2011 года - Медицинской академии. Также с 2018 года Бертоцци состоит в Лондонском королевском обществе. Бертоцци работает в направлении биоортогональной химии. В комитете отметили, что она перевела клик-химию на новый уровень и начала использовать ее при работе с живыми организмами.

Ее работы также помогли понять, что гликаны – сахарные структуры – не менее важны, чем РНК и ДНК. Структурно гликаны представляют собой относительно небольшие полимеры из моносахаридов. Для картирования гликанов Бертоцци проводила биоортогональные реакции внутри живых организмов, и они не нарушали нормальный химический состав клетки

Нобелевскую премию по химии 2021 года получили Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (США) за развитие асимметрического органокатализа. В 2020 году наградой были отмечены Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна за развитие метода редактирования генома – так называемые молекулярные ножницы CRISPR/Cas.

Вчера, 4 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Им присудили премию за исследования в квантовой механике, в частности, за эксперименты с фотонами и открытия в квантовой информатике.

3 октября Нобелевской премии в номинации "физиология и медицина" удостоился шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

В четверг, 6 октября, станет известен новый лауреат Нобелевской премии по литературе.

Хроника 03 – 05 октября 2022 годаНобелевская премия - 2022
Швеция Нобелевская премия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС согласовали установку потолка цен на российскую нефть

В ЕС согласовали установку потолка цен на российскую нефть

Турция предложила использовать свою национальную платежную систему вместо карт "Мир"

Турция предложила использовать свою национальную платежную систему вместо карт "Мир"

Патрушев сравнил ситуацию на "Северных потоках" с подрывом нефтепровода в Никарагуа в 1983 г.

Посол России будет вызван в МИД Казахстана

Украина после скандальных высказываний своего дипломата сменит посла в Казахстане

Украина после скандальных высказываний своего дипломата сменит посла в Казахстане

Что случилось этой ночью: среда, 5 октября

Авианосец США Ronald Reagan вернется в Японское море после запуска ракеты КНДР

CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии

Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });