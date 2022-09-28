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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Суд отправил под домашний арест директора ЧОП по делу о стрельбе в школе Ижевска

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Индустриальный районный суд Ижевска (Удмуртия) в среду избрал меру пресечения директору частной охранной организации "Щит" по делу о стрельбе в школе №88, в результате которой погибли 17 человек, еще 24 получили ранения.

"Отправлен под домашний арест на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В пресс-службе агентству пояснили, что сотрудники данной организации обеспечивали охрану школы 88.

Ранее сообщалось, что в суд "поступили материалы дела и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО Частная охранная организация "Щит" Злобина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)".

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе 88 в Ижевске. Он проник в учебное заведение, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шестеро взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), а также по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Власти Удмуртии объявили траур.

Ижевск Удмуртия
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