Минпросвещения обсудит дополнительные меры защиты школ после стрельбы в Ижевске

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ обсудит в правительстве и с силовыми структурами дополнительные меры безопасности в школах после стрельбы в Ижевске, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы обсудим и в правительстве, и со всеми силовыми структурами дополнительные меры", - сказал Кравцов журналистам в понедельник. Он подчеркнул, что это должно быть сделано в комплексе.

"Убийца состоял на учете, страдал шизофренией. (...) Он играл в компьютерные игры, и, на мой взгляд, нужно внимательно обсуждать вообще влияние компьютерных игр. Соответствующую работу, соответствующие решения мы в ближайшее время совместно с министерством цифрового развития примем", - добавил он.

Министерство просвещения РФ и МЧС намерены в ближайшее время провести тренировки по комплексной безопасности школ после стрельбы в Ижевске, отметил Кравцов.

"Договорились с министром по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время провести тренировки во всех образовательных учреждениях по комплексной системе безопасности школ", - сказал он.

Стрельба в ижевской школе

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске на Пушкинской улице, недалеко от мэрии. Он проник в образовательное учреждение, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

По последним данным, в результате его нападения погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.