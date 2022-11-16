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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Нападения на школы на стадии приготовления пресекли в девяти регионах РФ в 2022 г.

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы пресекли на стадии приготовления нападения на школы в девяти субъектах России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Отдельно хотел бы остановиться на случаях нападения на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления", - сказал министр в рамках выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации в среду.

"Однако, как вы знаете, произошли трагические события", - сообщил министр.

По его словам, для предотвращения подобных происшествий акцент должен быть сделан на раннем выявлении обучающихся с отклонениями в поведении. Для этого необходим "четко отлаженный алгоритм обмена информацией не только между правоохранительными структурами и образовательными учреждениями, но и с органами здравоохранения".

"Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями", - подчеркнул Колокольцев.

Хроника 03 февраля 2014 года – 16 ноября 2022 годаНападения в школах и вузах
МВД РФ Владимир Колокольцев Совфед
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