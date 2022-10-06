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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В Кремле положительно оценили версию разведок США об убийстве Дарьи Дугиной

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Кремле положительно оценивают выводы американских разведслужб о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, но надеются, что публикация об этом не стала попыткой Вашингтона снять с себя ответственность за возможные новые теракты украинских властей, о подготовке которых известно США.

"Если это не фейк, потому что все-таки мы живем в мире фейков, действительно, это положительно, что американская разведка с этим (с причастностью Киева к убийству Дугиной - ИФ) согласилась. Поздновато, но согласилась", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию The New York Times.

"Очень хочется надеяться, что это не попытка американских коллег, обладая некоей информацией, снять с себя ответственность за какие-то приготовления к будущим террористическим актам, которыми может заниматься украинское государство, украинский режим", - добавил он.

"Причастность украинского государства к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки была аргументированно показана нашими спецслужбами, достаточно оперативно все меры по установлению исполнителей, а заказчики ясны, были приняты", - напомнил Песков.

Источники в администрации США рассказали The New York Times, что разведслужбы страны пришли к выводу, что "часть украинского правительства санкционировала взрыв автомобиля", в результате которого погибла Дарья Дугина. Собеседники издания сказали, что в Вашингтоне не знали об этой операции заранее, никак в ней не участвовали, а после случившегося высказали Киеву свое неудовольствие.

Дугина погибла при подрыве своего автомобиля вечером 20 августа в Подмосковье. Ее гибель расследует Следственный комитет. ФСБ заявила, что к убийству причастны граждане Украины.

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