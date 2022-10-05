Разведслужбы США подозревают Киев в причастности к убийству Дугиной

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Разведслужбы США считают, что подрыв машины Дарьи Дугиной был совершен с разрешения представителей украинских властей, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Они утверждают, что в Вашингтоне не знали об этой операции заранее, а после случившегося выразили Киеву свое неудовольствие, хотя украинская сторона последовательно отрицала причастность к этому покушению.

Источники издания также заверили, что США "не принимали никакого участия в этой операции, не предоставляли разведданные или какую другую помощь". О выводах разведслужб представители администрации США были проинформированы на прошлой неделе.

Дочь общественного деятеля и философа Александра Дугина Дарья погибла при взрыве своей машины после фестиваля "Традиция" вечером 20 августа. Ее автомобиль был подорван близ поселка Большие Вяземы Московской области.

СКР расследует уголовное дело о ее убийстве. В ФСБ считают, что к преступлению причастны граждане Украины.

Госдепартамент США осудил убийство Дугиной как и любое нападение на гражданское лицо в любой стране мира.