ФСБ опубликовала видео передвижения подозреваемой в убийстве дочери Дугина

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник опубликовал видео с гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина.

На видео показан момент въезда Вовк вместе с ее дочерью в РФ.

Также ФСБ представлен эпизод с камер - Вовк находится около дома, где проживала Дугина.

На видео запечатлён выезд женщины из РФ, как заявили в спецслужбе, в Эстонию.

ФСБ также продемонстрировала фотографии с автомобилем женщины, на которых видно, что она меняла номера.

ФСБ ранее в понедельник ФСБ объявила о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина, обвинив в преступлении спецслужбы Украины.

"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения", - сообщили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что после совершения преступления "Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".

Автомобиль Дугиной был взорван вечером в субботу в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.