Советник Аксенова опроверг данные об ограничении продажи товаров в Крыму

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на продажу товаров в Крыму не вводились, сообщил в субботу в своем телеграм-канале советник главы региона Олег Крючков.

"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности", - написал он.

Крючков добавил, что даст дополнительные разъяснения в ближайшее время.

Ранее пресс-служба Минпрома Крыма в своем телеграм-канале сообщила об ограничении продажи товаров бакалеи. "В целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг", - говорилось в сообщении Минпрома со ссылкой на замминистра промышленной политики Ирину Мезавцову.

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Возобновила работу Керченская паромная переправа.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.