В Севастополе остановили продажу бензина в канистры для предотвращения ажиотажа

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - АЗС в Севастополе приостановят продажу бензина в канистры, чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж на фоне перекрытия поврежденного Крымского моста, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.

"Как и говорил: запас бензина в Севастополе - на 40 суток. Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев также добавил, что вводится ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3 кг или трех пачек продуктов. При этом, по данным губернатора, запас продуктов в городе достаточный: сахар - на 23 дня, мука - на 27, макароны - на 29, масло подсолнечное - на 46, консервы мясные - на 106.

"Мы не отрезаны от материка! Есть сухопутные коридоры через новые территории, уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста", - отметил губернатор.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. По данным властей Крыма, обрушены двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Возобновила работу Керченская паромная переправа.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.