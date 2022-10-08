На стоянках Кубани уже готовы принять более 600 машин, двигавшихся в Крым

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Водителей, двигавшихся в Крым, отправляют на резервные стоянки на территории Кубани, к приему транспорта готовы два пункта, сообщает в субботу оперштаб Краснодарского края.

"Работающие пункты могут вместить 250 грузовых и почти 400 легковых автомобилей. На этих пунктах размещения уже готово все необходимое. Работает полевая кухня, установлены биотуалеты, есть обогреваемая палатка", - говорится в сообщении.

Площадки расположены в районе поселка Ильич на подъезде к порту Кавказ и на развилке "Тамань - Волна" около поселка Тамань. Это ближайший к Керченскому мосту пункт.

Уточняется, что пока площадки практически пустые. В случае необходимости будут оперативно открыты семь таких пунктов.

Также сообщается, что Керченская паромная переправа готовится к открытию, но из-за штормового моря пока перевозки не осуществляются.

Ранее сообщалось, что две стоянки организовали на Кубани для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту.