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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Погода мешает начать работу Керченской паромной переправы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа готовится к возобновлению работы после повреждения Крымского моста, но погодные условия сложные, сообщил журналистам и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Паромная переправа в настоящее время подготавливается к организации стабильной работы. Погодные условия вводят свои корректировки", - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что уже пришли два парома.

"В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование и готовятся к запуску - там уже завезли топливо и все остальное. Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта - к вечеру сюда придет, погода сегодня не позволяет вообще ничего", - уточнил глава Минтранса.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено.

По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин

Крымский мост Крым Керченский пролив Николай Лукашенко
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